Чем занимался Семин после ухода из «Локомотива»: создал линию одежды, путешествовал и уничтожал Кикнадзе
Юрий Павлович в полном порядке.
Юрий Павлович в полном порядке.
Юрий Павлович Семин — новый главный тренер «Ростова». Контракт с легендарным тренером подписан на два года. Без работы Семин находился с июня 2020 года — тогда «Локомотив» не продлил с ним контракт, предпочтя Марко Николича.
Сейчас Семину 74 года. Но он продолжает доказывать что возраст в футболе (да и в жизни) — это лишь цифра. Во время своего годичного отпуска он был очень активен.
Сразу после истечения срока контракта с «Локо» Юрий Павлович объявил о выпуске собственной линии футболок. Принт — силуэт Семина, празднующего титул.
Серия была лимитированная. Но на сегодняшний день футболки еще доступны для продажи.
Куда же без путешествий во время отпуска? Правда, вначале все осложнялось закрытыми границами. Поэтому Юрий Павлович выбирал Сочи.
Но когда ситуация с границами стала не такой напряженной, Семин смог посетить любимую Испанию.
И конечно, футбол. Куда же без него. Юрий Павлович не прекращал тренировать. Правда, не команду, а своего внука Павла. Растет будущая звезда?
Также Семин делился своим экспертным мнением о футболе в студиях «Матч-ТВ». В частности, он выступал в роли эксперта на Евро-2020.
В первые месяцы своего «отпуска» даже не комментировал, а уничтожал. Но не «Локомотив», а его
«Что он сделал за полтора года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и
«Я начал понимать, что контракт не продлят, ещё в Катаре, когда Кикнадзе стал к игрокам ходить и рассказывать, что мы тренера будем менять. А тогда было три важных игры, которые тогда определяли, займём мы второе место или нет. Я считаю, что это самый высокий уровень некорректности, какой только может быть. Мало ли, что тебе Семин не нравится, но у тебя есть клуб, за который ты должен себя хорошо вести», — рассказывал Семин в «Сычев подкасте».
А так Юрий Павлович прокомментировал некорректный жест Кикнадзе в адрес болельщиков «Локо»: «Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола».
В общем, сил у Семина еще достаточно. И он снова готов зажигать в большом футболе.