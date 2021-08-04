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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Будем работать»: Семин высказался о назначении в «Ростов»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин заявил, что для него большая честь работать в донском клубе, и отметил, что он хорошо знает всех футболистов и сотрудников команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Семин возглавил «Ростов» в среду, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который ранее покинул «желто-синих», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Первая встреча Семина с командой прошла в присутствии Карпина.

«Для меня большая честь работать в “Ростове”, это футбольный регион. Я вас всех хорошо знаю, и вы меня немножко знаете. Будем работать. Самое главное, чтобы местные болельщики, которые очень любят футбол, были нами довольны. Думаю, мы поговорим с каждым игроком отдельно, я вас выслушаю, и вы меня тоже», — сказал Семин в приветственной речи, видео которой опубликовано в Instagram клуба.

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