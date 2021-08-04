«Будем работать»: Семин высказался о назначении в «Ростов»

Семин возглавил «Ростов» в среду, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который ранее покинул «желто-синих», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Первая встреча Семина с командой прошла в присутствии Карпина.

«Для меня большая честь работать в “Ростове”, это футбольный регион. Я вас всех хорошо знаю, и вы меня немножко знаете. Будем работать. Самое главное, чтобы местные болельщики, которые очень любят футбол, были нами довольны. Думаю, мы поговорим с каждым игроком отдельно, я вас выслушаю, и вы меня тоже», — сказал Семин в приветственной речи, видео которой опубликовано в Instagram клуба.