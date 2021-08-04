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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Экстрасенс Азмун, красивые девушки». «Зенит» опубликовал видео о матче с «Ростовом»

«Зенит» в YouTube выложил эпизод видеоблога после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:2). Выпуск называется «Экстрасенс Азмун, красивые девушки и Палыч в Ростове».

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В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» принимал «Зенит». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

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Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ерохин. Уже на 35-й минуте Сердар Азмун удвоил преимущество питерцев, реализовав пенальти. 11-метровый в ворота хозяев был назначен за фол Егора Бабурина. В концовке первого тайма хозяевам удалось отыграть один мяч. В компенсированное время с пенальти отличился форвард ростовчан Николай Комличенко.

Во втором тайме гости вновь увеличили преимущество в счёте. На 75-й минуте забил Вендел, а в концовке Максим Осипенко сократил отставание. Уже в компенсированное время «Зенит» забил вновь, дубль оформил Ерохин.

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2:4
Первый тайм: 1:2
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