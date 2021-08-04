«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — сказал Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Copa America за 10 миллионов евро — притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?

Реакция Федуна

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление Дмитрия Попова: