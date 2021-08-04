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22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов увидел в ложе прессы обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, подозвал его и сообщил, что в четверг напишет заявление об уходе из «Спартака».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — сказал Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Copa America за 10 миллионов евро — притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

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Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?

Реакция Федуна

Источник: РИА "Новости"

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление Дмитрия Попова:

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним».

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