Владислав Радимов: Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА?

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за “Зенит” или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в “Спартаке” найти невозможно! Уже дочь семейства даёт советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат — соперничество со “Спартаком” всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!» — написал Радимов в своём «твиттере».

Ранее Дмитрий Попов заявил, что сегодня, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.