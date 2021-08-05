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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Владислав Радимов: Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА?

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию, которая происходит в московском «Спартаке».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за “Зенит” или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в “Спартаке” найти невозможно! Уже дочь семейства даёт советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат — соперничество со “Спартаком” всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!» — написал Радимов в своём «твиттере».

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Ранее Дмитрий Попов заявил, что сегодня, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.

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