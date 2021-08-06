«Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Уфы»

Хозяева открыли счет в добавленное к первому тайму время: пенальти реализовал полузащитник Олег Иванов.

Главный арбитр встречи Иван Сиденков назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. При этом он показал вторую желтую карточку полузащитнику «Локо» Дмитрию Баринову, который допустил нарушение правил в своей штрафной.

Во второй половине «Локомотив» смог сравнять счет: автором гола стал вышедший на замену нападающий Виталий Лисакович.