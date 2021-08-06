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19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Уфы»

«Уфа» на своем принимала «Локомотив» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Локомотив
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Хозяева открыли счет в добавленное к первому тайму время: пенальти реализовал полузащитник Олег Иванов.

Главный арбитр встречи Иван Сиденков назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. При этом он показал вторую желтую карточку полузащитнику «Локо» Дмитрию Баринову, который допустил нарушение правил в своей штрафной.

Во второй половине «Локомотив» смог сравнять счет: автором гола стал вышедший на замену нападающий Виталий Лисакович.

«Локомотив» потерял первые очки в сезоне. Теперь у московской команды стало 7 баллов. А «Уфа» после неудачного старта набрала первое очко в чемпионате.

Уфа
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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