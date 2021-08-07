Матч «Зенит» — «Краснодар» и еще две встречи продолжат программу третьего тура РПЛ
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Тинькофф — Российской
Матч против «Краснодара» станет для «Зенита» первым домашним в сезоне-2021/22. С учетом
Петербуржцы начали сезон с гостевых побед над «Химками» (3:1) и «Ростовом» (4:2) и с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе краснодарцев, которые разгромили «Урал» (3:0) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1), три очка и 11-я строчка. Предстоящий матч станет 21-м в истории встреч команд,
За «Зенит» в предстоящем матче не сыграют полузащитники Магомед Оздоев, который получил травму в игре с «Химками», и Малком, который находится в расположении дошедшей до финала олимпийского турнира сборной Бразилии. Открытым остается вопрос об участии в игре защитника Ярослава Ракицкого — он, по словам главного тренера Сергея Семака, перед матчем частично тренировался в общей группе. Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко будет вынужден обходиться без атакующего хавбека Вандерсона. Кроме того, игру могут пропустить защитники Александр Мартынович и Сергей Петров.
Состав «Зенита» по сравнению с прошлым сезоном претерпел несколько изменений. После истечения контрактов команду покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин, полузащитник Эмилиано Ригони — сейчас они представляют германский «Байер», «Ростов» и бразильский «Сан-Паулу» соответственно; нападающий Себастьян Дриусси договорился с «Зенитом» о возможности выкупа контракта, после чего перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Остин». Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков — в прошлом сезоне он уже выступал за
«Краснодар» подписал контракты с форвардами Джоном Кордобой (германская «Герта») и Владимиром Ильиным («Ахмат»), а также полузащитником Гжегожем Крыховяком («Локомотив»). При этом клуб продал в бельгийский «Андерлехт» и датский «Вайле» полузащитника Кристофа Олссона и нападающего Германа Онугху. Также команду на правах свободных агентов покинули защитник Игорь Смольников, а также нападающие Евгений Марков и Маркус Берг.
В другом матче субботы «Спартак» примет на своем поле «Нижний Новгород». Встреча пройдет на «Открытие-Банк-Арене». Стадион вместимостью 45 360 зрителей смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков. Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.
На старте сезона «Спартак» на выезде проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и обыграл в гостях самарские «Крылья Советов» (1:0). В среду
Под вопросом участие в матче полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Как ранее сообщали ТАСС в
Также в субботу в Туле сыграют местный «Арсенал» и «Крылья Советов». Встреча начнется в 17:30 мск, матч смогут посетить не более 3 тыс. зрителей. «Арсенал» в первых турах чемпионата потерпели два поражения — на выезде от «Локомотива» (1:3) и дома от «Рубина» (0:3) и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» проиграли на старте сезона «Ахмату» (1:2) и «Спартаку» (0:1) в домашних матчах и располагаются на 14-й строчке.
Программа третьего тура РПЛ стартовала в пятницу матчем между «Уфой» и «Локомотивом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Матчи третьего тура также пройдут в воскресенье и понедельник.