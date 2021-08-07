Матч «Зенит» — «Краснодар» и еще две встречи продолжат программу третьего тура РПЛ

Матч против «Краснодара» станет для «Зенита» первым домашним в сезоне-2021/22. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге, по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией города на предстоящую игру будет допущено не более тысячи зрителей. Эта цифра не превышает 1,5% от максимальной вместимости «Газпром Арены», которая составляет 67 800 человек.

Петербуржцы начали сезон с гостевых побед над «Химками» (3:1) и «Ростовом» (4:2) и с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе краснодарцев, которые разгромили «Урал» (3:0) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1), три очка и 11-я строчка. Предстоящий матч станет 21-м в истории встреч команд, сине-бело-голубые выиграли 12 игр, потерпели три поражения и пять раз сыграв вничью с краснодарцами. «Краснодар» и «Зенит» встречались на «Газпром Арене» четыре раза, гости сумели победить всего однажды — в первой встрече на новом стадионе петербуржцев южане одержали победу со счетом 2:1, после чего один раз сыграли вничью (1:1) и потерпели два поражения (1:2, 1:3). Та победа на данный момент является последней для краснодарцев в матчах против действующего чемпиона России.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 3, 7.08.2021, 17:00 Зенит - Краснодар -

За «Зенит» в предстоящем матче не сыграют полузащитники Магомед Оздоев, который получил травму в игре с «Химками», и Малком, который находится в расположении дошедшей до финала олимпийского турнира сборной Бразилии. Открытым остается вопрос об участии в игре защитника Ярослава Ракицкого — он, по словам главного тренера Сергея Семака, перед матчем частично тренировался в общей группе. Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко будет вынужден обходиться без атакующего хавбека Вандерсона. Кроме того, игру могут пропустить защитники Александр Мартынович и Сергей Петров.

Состав «Зенита» по сравнению с прошлым сезоном претерпел несколько изменений. После истечения контрактов команду покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин, полузащитник Эмилиано Ригони — сейчас они представляют германский «Байер», «Ростов» и бразильский «Сан-Паулу» соответственно; нападающий Себастьян Дриусси договорился с «Зенитом» о возможности выкупа контракта, после чего перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Остин». Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков — в прошлом сезоне он уже выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из «Ростова», этим летом клубы договорились о полноценном переходе игрока.

«Краснодар» подписал контракты с форвардами Джоном Кордобой (германская «Герта») и Владимиром Ильиным («Ахмат»), а также полузащитником Гжегожем Крыховяком («Локомотив»). При этом клуб продал в бельгийский «Андерлехт» и датский «Вайле» полузащитника Кристофа Олссона и нападающего Германа Онугху. Также команду на правах свободных агентов покинули защитник Игорь Смольников, а также нападающие Евгений Марков и Маркус Берг.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 3, 7.08.2021, 20:00 Спартак - Нижний Новгород -

«Спартак» попробует реабилитироваться после «Бенфики»

В другом матче субботы «Спартак» примет на своем поле «Нижний Новгород». Встреча пройдет на «Открытие-Банк-Арене». Стадион вместимостью 45 360 зрителей смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков. Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

На старте сезона «Спартак» на выезде проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и обыграл в гостях самарские «Крылья Советов» (1:0). В среду красно-белые дома уступили португальской «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Нижний Новгород» начал дебютный сезон в премьер-лиге без поражений: в первом туре команда Александра Кержакова на своем поле обыграла «Сочи» (1:0), а затем на выезде сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). «Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице, «Спартак» идет девятым.

Под вопросом участие в матче полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе красно-белых, у футболиста зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Промес из-за травмы пропустил последние два матча клуба с «Бенфикой» и «Крыльями Советов». Под вопрос участие в игре и защитника «Спартака» Павла Маслова, который пока не провел ни одной игры в текущем сезоне.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 3, 7.08.2021, 17:30 Арсенал Т - Крылья Советов -

Также в субботу в Туле сыграют местный «Арсенал» и «Крылья Советов». Встреча начнется в 17:30 мск, матч смогут посетить не более 3 тыс. зрителей. «Арсенал» в первых турах чемпионата потерпели два поражения — на выезде от «Локомотива» (1:3) и дома от «Рубина» (0:3) и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» проиграли на старте сезона «Ахмату» (1:2) и «Спартаку» (0:1) в домашних матчах и располагаются на 14-й строчке.