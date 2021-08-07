«Спартак» рассматривает возможность проведения матча на Красной площади в 2022 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» намерен провести матч на Красной площади в честь столетия клуба в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

18 апреля 2022 года «Спартаку» исполнится 100 лет.

«Возможность такого мероприятия действительно рассматривается. Понятно, матч на Красной площади — своего рода кульминация 100-летия. Но впереди еще очень много организационной работы», — сказал Кулемин.