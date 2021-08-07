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13:32 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» рассматривает возможность проведения матча на Красной площади в 2022 году

18 апреля 2022 года московскому футбольному клубу исполнится 100 лет со дня основания.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» намерен провести матч на Красной площади в честь столетия клуба в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

18 апреля 2022 года «Спартаку» исполнится 100 лет.

«Возможность такого мероприятия действительно рассматривается. Понятно, матч на Красной площади — своего рода кульминация 100-летия. Но впереди еще очень много организационной работы», — сказал Кулемин.

На старте сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и обыграл в гостях самарские «Крылья Советов» (1:0). В субботу красно-белые проведут домашний матч против «Нижнего Новгорода», встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20:00 мск. 4 августа красно-белые дома уступили португальской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».

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