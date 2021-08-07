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19:13 (мск), источник: РБК

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

«Зенит» одержал на своем поле третью победу в трех матчах чемпионата России. Футболисты из Санкт-Петербурга переиграли «Краснодар» со счетом 3:2.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

На 9-й минуте гол забил Сердар Азмун, точно пробив в левый угол ворота «Краснодара». Гости отыгрались спустя 15 минут — Джон Кордоба точно ударил низом.

Но до перерыва в воротах «быков» побывало еще два мяча — сначала Азмун оформил дубль, а затем отличился Александр Ерохин. Оба игрока с 4 забитыми мячами лидируют в списке лучших бомбардиров турнира.

После перерыва на 76-й минуте мяч в ворота «Зенита» забил Урош Спаич. Большего гостям сделать не удалось.

Эта победа стала для «Зенита» третьей в трех матчах чемпионата России. Клуб из Петербурга идет на первом месте в таблице турнира с 9 очками.

В следующем туре «Зенит» сыграет 15 августа в гостях с «Локомотивом». «Краснодар» в этот же день примет тульский «Арсенал».

Зенит
3:2
Первый тайм: 3:1
Краснодар
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