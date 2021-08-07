Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
«Зенит» одержал на своем поле третью победу в трех матчах чемпионата России. Футболисты из
«Зенит» одержал на своем поле третью победу в трех матчах чемпионата России. Футболисты из
На 9-й минуте гол забил Сердар Азмун, точно пробив в левый угол ворота «Краснодара». Гости отыгрались спустя 15 минут — Джон Кордоба точно ударил низом.
Но до перерыва в воротах «быков» побывало еще два мяча — сначала Азмун оформил дубль, а затем отличился Александр Ерохин. Оба игрока с 4 забитыми мячами лидируют в списке лучших бомбардиров турнира.
После перерыва на 76-й минуте мяч в ворота «Зенита» забил Урош Спаич. Большего гостям сделать не удалось.
Эта победа стала для «Зенита» третьей в трех матчах чемпионата России. Клуб из Петербурга идет на первом месте в таблице турнира с 9 очками.
В следующем туре «Зенит» сыграет 15 августа в гостях с «Локомотивом». «Краснодар» в этот же день примет тульский «Арсенал».