Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

На 9-й минуте гол забил Сердар Азмун, точно пробив в левый угол ворота «Краснодара». Гости отыгрались спустя 15 минут — Джон Кордоба точно ударил низом.

Но до перерыва в воротах «быков» побывало еще два мяча — сначала Азмун оформил дубль, а затем отличился Александр Ерохин. Оба игрока с 4 забитыми мячами лидируют в списке лучших бомбардиров турнира.

После перерыва на 76-й минуте мяч в ворота «Зенита» забил Урош Спаич. Большего гостям сделать не удалось.

Эта победа стала для «Зенита» третьей в трех матчах чемпионата России. Клуб из Петербурга идет на первом месте в таблице турнира с 9 очками.