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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» договорился о переходе форварда олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, перейдёт в «Зенит».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Достигнута договоренность с “Ред Булл Брагантино” и агентством игрока о трансфере в “Зенит” Клаудио Луиса Родригеса. В течение ближайших недель игрок пройдёт медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.

Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года.

В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

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