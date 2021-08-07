«Спартак» — «Нижний Новгород»: Джикия и Зобнин остались в запасе
«Спартак» примет «Нижний Новгород» в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.
Нижний Новгород
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» примет «Нижний Новгород» в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Джикия, Гапонов, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Понсе.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Калинский, Ткачук, Балай, Сулейманов.
Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Сапета, Горбунов, Берковский.