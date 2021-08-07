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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Нижний Новгород»: Джикия и Зобнин остались в запасе

«Спартак» примет «Нижний Новгород» в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.

Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 3, 7.08.2021, 20:00

Спартак-Нижний Новгород-

Стали известны стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Джикия, Гапонов, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Понсе.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Калинский, Ткачук, Балай, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Сапета, Горбунов, Берковский.

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