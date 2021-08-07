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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев: ожидаем, что Клаудиньо усилит атакующую мощь «Зенита» после ухода Дриусси

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал договорённость о трансфере нападающего Клаудиньо из бразильского «Ред Булл Брагантино».

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Источник: Reuters
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«Зенит» договорился о переходе форварда олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо

«Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит команде вариативности и динамичности", — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» договорился о переходе форварда олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо. В течение ближайших недель игрок пройдёт медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

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