«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в сезоне чемпионата России

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» со счетом 2:1 обыграли самарские «Крылья Советов» в домашнем матче третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Арсенал», на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

В составе «Арсенала» голы забили Зурико Давиташвили (3-я минута) и признанный лучшим игроком матча Даниил Хлусевич (45+2).

У самарской команды с пенальти забил вышедший на замену в перерыве Иван Сергеев (49).

Давиташвили забил первый гол в составе тульского клуба. 20-летний полузащитник в июле подписал контракт с «Арсеналом», ранее он выступал за волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин».

После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» занимают 15-е место, не имея очков в активе.