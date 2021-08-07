«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в сезоне чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды.
ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» со счетом 2:1 обыграли самарские «Крылья Советов» в домашнем матче третьего тура Тинькофф — Российской
Встреча прошла на стадионе «Арсенал», на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.
В составе «Арсенала» голы забили Зурико Давиташвили (3-я минута) и признанный лучшим игроком матча Даниил Хлусевич (45+2).
У самарской команды с пенальти забил вышедший на замену в перерыве Иван Сергеев (49).
Давиташвили забил первый гол в составе тульского клуба. 20-летний полузащитник в июле подписал контракт с «Арсеналом», ранее он выступал за волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин».
После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» занимают 15-е место, не имея очков в активе.
В следующем туре «Арсенал» 15 августа на выезде сыграет с «Краснодаром». В этот же день «Крылья Советов» встретятся с «Рубином» в Казани.