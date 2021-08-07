Семак рассказал, на каких позициях может сыграть новичок «Зенита» Клаудиньо

Он рассказал и о новичке команды Клаудиньо.

— Сколько времени получат Малком и Клаудиньо для отдыха?

— Малком получит несколько дней отдыха, будет готовиться. Я хочу поздравить его, ведь ему непросто было все время выходить на замену. Он ждал своего шанса и внес ключевую лепту в успех сборной. По Клаудиньо — посмотрим, насколько быстро он сможет адаптироваться.

— В этом сезоне «Зенит» уже пропустил пять мячей. С чем это связано?

— С формой. Пропускаем много — плохо. Много забиваем — хорошо. Нужно позитивные вещи подчеркнуть — команда забивает много, и это хорошо. Болельщикам нравится результативная игра, вот мы и стараемся. Над ошибками в обороне будем работать, это нас не устраивает.

— Расскажите, в какой роли вы видите Клаудиньо? Левый полузащитник, «десятка», на другой позиции?

— Посмотрим на его форму. В сборной Бразилии он играл левого полузащитника. Он может сыграть и «десятку». В условиях лимита то, что игрок умеет играть на нескольких позициях — большой плюс. Посмотрим. Клаудиньо нигде не играл, кроме Бразилии. Вопрос адаптации.

— Кажется, что он слева не так результативен, как в центре. Согласны?