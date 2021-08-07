Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
ПСЖ
10
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Нижний Новгород
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Брест
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Арсенал Т
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Краснодар
32
Футбол. Сборные
14:30
Бразилия
Испания
21
Все события
Фоторепортажи
35Страсть и красота в олимпийском Токио
18Российские гандболистки — в финале Олимпиады!
21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак рассказал, на каких позициях может сыграть новичок «Зенита» Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2).

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он рассказал и о новичке команды Клаудиньо.

— Сколько времени получат Малком и Клаудиньо для отдыха?

— Малком получит несколько дней отдыха, будет готовиться. Я хочу поздравить его, ведь ему непросто было все время выходить на замену. Он ждал своего шанса и внес ключевую лепту в успех сборной. По Клаудиньо — посмотрим, насколько быстро он сможет адаптироваться.

— В этом сезоне «Зенит» уже пропустил пять мячей. С чем это связано?

— С формой. Пропускаем много — плохо. Много забиваем — хорошо. Нужно позитивные вещи подчеркнуть — команда забивает много, и это хорошо. Болельщикам нравится результативная игра, вот мы и стараемся. Над ошибками в обороне будем работать, это нас не устраивает.

— Расскажите, в какой роли вы видите Клаудиньо? Левый полузащитник, «десятка», на другой позиции?

— Посмотрим на его форму. В сборной Бразилии он играл левого полузащитника. Он может сыграть и «десятку». В условиях лимита то, что игрок умеет играть на нескольких позициях — большой плюс. Посмотрим. Клаудиньо нигде не играл, кроме Бразилии. Вопрос адаптации.

— Кажется, что он слева не так результативен, как в центре. Согласны?

— Нам нужны качественные игроки. Есть видение тренерское, но наше желание — это одно, а возможность клуба — другое. Мы рады любому игроку, который может нас усилить или заменить ушедших. Мы знаем его сильные качества. Будем надеяться, что Клаудиньо быстро адаптируется.

 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм
Ромашина — семикратная чемпионка ОИ. Такого еще не было
Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая
Лондона не получилось. Россия уступила Франции титул в волейболе
Триумф Бразилии: Малком — золотой, а Дани Алвес — великий
Садулаев — монстр, но Россия впервые не лидер в борьбе
«Зенит» усилится игроком олимпийской сборной Бразилии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь