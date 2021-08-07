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22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» на своем поле сенсационно проиграл «Нижнему Новгороду»

«Спартак» потерпел поражение в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Тинькофф чемпионата России (1:2).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Московский клуб сенсационно уступил со счетом 1:2.

Гости забили два гола уже к 16-й минуте первого тайма: точными ударами отметились защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.

Единственный гол «Спартака» забил нападающий Эсекиэль Понсе. Он отличился уже в концовке второго тайма.

Вторая половина матча также ознаменовалась серьезной травмой защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Он потерял сознание после столкновения головами с Понсе в борьбе за верховой мяч.

Футболист был немедленно заменен и увезен на автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Спартак» потерпел второе поражение на старте сезона. У команды Руя Витории только 3 очка после трех туров.

«Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, уже набрал 7 очков на старте чемпионата. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Нижний Новгород
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