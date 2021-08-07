«Спартак» на своем поле сенсационно проиграл «Нижнему Новгороду»

Московский клуб сенсационно уступил со счетом 1:2.

Гости забили два гола уже к 16-й минуте первого тайма: точными ударами отметились защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.

Единственный гол «Спартака» забил нападающий Эсекиэль Понсе. Он отличился уже в концовке второго тайма.

Вторая половина матча также ознаменовалась серьезной травмой защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Он потерял сознание после столкновения головами с Понсе в борьбе за верховой мяч.

Футболист был немедленно заменен и увезен на автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Спартак» потерпел второе поражение на старте сезона. У команды Руя Витории только 3 очка после трех туров.