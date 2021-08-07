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22:40 (мск), источник: Sport24

Миладиновича увезли в больницу с черепно-мозговой травмой после столкновения с Понсе

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».

Миладинович покинул поле на электрокаре после жесткого столкновения в воздухе с форвардом красно-белых Эсекьелем Понсе.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Sport24, у Миладиновича закрытая черепно-мозговая травма, его погрузили в машину скорой помощи и отвезли в больницу.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Нижний Новгород
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