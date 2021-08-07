Миладиновича увезли в больницу с черепно-мозговой травмой после столкновения с Понсе
Премьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».
Миладинович покинул поле на электрокаре после жесткого столкновения в воздухе с форвардом
По информации Sport24, у Миладиновича закрытая