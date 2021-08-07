«Спартак» откровенно плохо играет, и дело далеко не в той дичи, которая происходит вокруг
Забудьте о скриншотах, Зареме и Попове, посмотрите на игру команды.
Забудьте о скриншотах, Зареме и Попове, посмотрите на игру команды.
Давайте сразу скажем, что если на игроков «Спартака» влияет все то, что происходит с клубом в медиапространтве, то их просто нельзя назвать профессиональными спортсменами. Любой, кто хотя бы раз выходил играть даже против своих друзей, понимает, что для спортсмена нет никакой другой задачи кроме победы. «Спартак» сегодня просто плохо играет в футбол, и с этим нужно
Забудьте о предсезонном турнире, делать выводы по трем матчам никому не нужного Кубка может только сумасшедший. После первой игры «Спартака» в чемпионате болельщики поспешили с мнениями о том, что поражение от «Рубина» — случайность. Случайностью этот проигрыш не был, если проанализировать следующие матчи, это становится абсолютно понятно.
В четырех официальных встречах нового сезона «Спартак» смог забить с игры лишь один раз. Говорить о
Кажется, что центральная зона «Спартака» живет абсолютно своей жизнью и по
В обороне «Спартак» играет привычно безалаберно. Переход на схему с четырьмя защитниками не принес никаких результатов. Фланги обороны — слабейшее место команды, и поменять такое положение вещей вряд ли удастся, других защитников команде никто не привезет. Дело дошло до того, что в стартовый состав
Вряд ли