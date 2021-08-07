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23:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» откровенно плохо играет, и дело далеко не в той дичи, которая происходит вокруг

Забудьте о скриншотах, Зареме и Попове, посмотрите на игру команды.

Спартак
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Давайте сразу скажем, что если на игроков «Спартака» влияет все то, что происходит с клубом в медиапространтве, то их просто нельзя назвать профессиональными спортсменами. Любой, кто хотя бы раз выходил играть даже против своих друзей, понимает, что для спортсмена нет никакой другой задачи кроме победы. «Спартак» сегодня просто плохо играет в футбол, и с этим нужно что-то делать.

Забудьте о предсезонном турнире, делать выводы по трем матчам никому не нужного Кубка может только сумасшедший. После первой игры «Спартака» в чемпионате болельщики поспешили с мнениями о том, что поражение от «Рубина» — случайность. Случайностью этот проигрыш не был, если проанализировать следующие матчи, это становится абсолютно понятно.

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В четырех официальных встречах нового сезона «Спартак» смог забить с игры лишь один раз. Говорить о каком-то невезении в такой ситуации глупо. Сегодня красно-белым не хватает понимания того, как играть в атаке. Все движения игроков нападения выглядят хаотичными, никакой структурности и связок не просматривается. Главный тренер пока не может найти оптимальные сочетания игроков атаки, реализация страдает во многом из-за хаотичной вариативности. Все то, что было у команды при Доменико Тедеско, исчезло: Соболев, Ларссон и Понсе непохожи на себя, а резервистам банально недостает класса.

Кажется, что центральная зона «Спартака» живет абсолютно своей жизнью и по каким-то своим законам. Игроки центра поля практически никак не помогают обороне и не поддерживают атаку. Руй Витория после отличного матча Наиля Умярова с «Бенфикой» не выпускает парня в матче против «Нижнего Новгорода». Йоррит Хендрикс до сих пор так и не показал тех качеств, за которые его взяли в «Спартак». Роман Зобнин привычно много бегает, но в большинстве своём без толку. А Алекс Крал может забыть о поездке в Англию, его игра также неспособна впечатлять.

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В обороне «Спартак» играет привычно безалаберно. Переход на схему с четырьмя защитниками не принес никаких результатов. Фланги обороны — слабейшее место команды, и поменять такое положение вещей вряд ли удастся, других защитников команде никто не привезет. Дело дошло до того, что в стартовый состав красно-белых не попадает Георгий Джикия, а выходящий вместо капитана Илья Кутепов снова выглядит неубедительно.

Вряд ли кто-то верит в победу «Спартака» в Лиссабоне. Красно-белым нужно забыть о еврокубках и попытаться наладить дела в чемпионате. Пока команда Руя Витории не играла против действительно сильных соперников в РПЛ, а из казавшегося удобным календаря не удалось извлечь никакого профита. Рую Витории пора что-то менять и искать ключи к своим игрокам.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Нижний Новгород
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