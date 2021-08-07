Руй Витория объяснил причины поражения «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

«Сегодня потеряли три очка, дали сопернику два мяча форы в первом тайме. Мы плохо начали игру, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, но не хватало в последних фазах атаки.



В чём проблема “Спартака”, если не в психологии? Я не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что потеряли три очка из-за них. Это звучало бы как оправдания.



Ситуация вокруг клуба ненормальная, но внутри команды проблем нет. Нам не хватило спокойствия и вдохновения, футболисты люди, а не машины — сначала не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру в свои руки», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.