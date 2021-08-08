Витория: если не доверять Кралу, Мирзову и Кутепову — то кому тогда можно доверять?

«По травме Мозеса ответ дать не могу, не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, травма несерьёзная. Что касается замен в стартовом составе, то я считаю, что те, кто вышел, имели все качества, необходимые для победы. Когда такой плотный календарь, когда до декабря надо сыграть больше 26 матчей, то ротация неизбежна. К тому же игроки сборных присоединились к команде позже — Зобнин, Джикия, Понсе.



Сегодня вышел Крал — игрок сборной Чехии, Мирзов — его качества не вызывают сомнения, Кутепов — игрок сборной России. Если не доверять им, то кому тогда можно доверять? У Джикии к тому же была небольшая травма, нужно быть аккуратным», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.