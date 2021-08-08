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04:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Витория: если не доверять Кралу, Мирзову и Кутепову — то кому тогда можно доверять?

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался об игре Алекса Крала, Резиуана Мирзова и Ильи Кутепова в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«По травме Мозеса ответ дать не могу, не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, травма несерьёзная. Что касается замен в стартовом составе, то я считаю, что те, кто вышел, имели все качества, необходимые для победы. Когда такой плотный календарь, когда до декабря надо сыграть больше 26 матчей, то ротация неизбежна. К тому же игроки сборных присоединились к команде позже — Зобнин, Джикия, Понсе.

Сегодня вышел Крал — игрок сборной Чехии, Мирзов — его качества не вызывают сомнения, Кутепов — игрок сборной России. Если не доверять им, то кому тогда можно доверять? У Джикии к тому же была небольшая травма, нужно быть аккуратным», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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