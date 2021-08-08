Гендиректор «Краснодара» Хашиг считает, что команду лишили ничьей в матче c «Зенитом»
«Зенит» на своем поле со счетом 3:2 обыграл «Краснодар».
«Зенит» на своем поле со счетом 3:2 обыграл «Краснодар».
ТАСС, 7 августа. Футбольный клуб «Краснодар» лишили заработанного очка в матче третьего тура Тинькофф — Российской
В субботу «Зенит» на своем поле со счетом 3:2 обыграл «Краснодар». На 14-й минуте полузащитник гостей Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, но взятие ворот было отменено
«Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, вдруг вмешалась система видеоассистента рефери (VAR). Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников, это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», VAR и не подумал бы вмешиваться, такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», — сказал Хашиг.
После трех туров «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Краснодар» имеет в активе три очка. В следующем туре «Зенит» 15 августа на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». «Краснодар» примет дома тульский «Арсенал».