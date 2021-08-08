«Авторитет помогает только на первом этапе». Тренер Александр Кержаков борется с матом, вдохновляется Лобановским и мечтает о «Зените»

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«Нижний Новгород» продолжает удивлять на старте РПЛ: после победы над «Сочи» (1:0) и ничьей с «Уралом» (1:1) новички РПЛ обыграли на выезде «Спартак» (2:1) — команда забила дважды уже к 16-й минуте. С Александром Кержаковым «Нижний» не проигрывает и идет сразу за «Зенитом» и «Локомотивом».

Путь к РПЛ Кержаков начал с работы в юношеской сборной России. В интервью «Чемпионату» он анализировал работу с молодыми: «Сложнее всего привыкнуть к тому, что во время общения нет диалога. Когда ты с ними общаешься, они впитывают все, что ты говоришь. Поэтому в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то замечания, они просто молчат. Раньше ждал ответной реакции, но сейчас уже понимаю, что именно надо сказать, чтобы они сразу все поняли».

Тренер уверяет, что восхищенные взгляды игроков ему ловить не приходилось: «Естественно, какие-то прошлые заслуги вначале дают преимущество. Одно дело — воспринимать тренера, о котором ты ничего не слышал. Другое — тренера с неплохим игровым прошлым. Но если тренер заговорит невпопад, уже не воспринимаешь его заслуги. Авторитет помогает только на первом этапе».

О личном опыте из игрового прошлого Кержаков не любит рассказывать: «Стараюсь этого избегать. Иногда вспоминаю отрицательные моменты, чтобы ребята на них учились. На моей памяти, было много талантливых футболистов, которые в 17 лет по ряду причин пропали — из-за самоуверенности, из-за того, что прекращали работать и развиваться ментально».

В сборной Кержаков пытался бороться с матом на полем: «Это очень режет слух. И никак не красит человека — особенно футболиста юношеской сборной страны. Я не могу штрафовать людей на деньги. Не я плачу эти деньги. Поэтому мы просто разговариваем. Понятно, что футбол — это эмоции, понятно, что практически все ругаются. Но когда ты три миллиметра от колпачка ручки, позволять себе мат, по-моему, недопустимо».

Выражение про колпачок — одно из любимых у Кержакова. В апреле 2020-го он еще не начал клубную тренерскую карьеру — и примерно также оценивал себя как тренера:

«Когда я поступил в Училище олимпийского резерва № 1 в Санкт-Петербурге, там был замечательный тренер Станислав Яковлевич Беликов. Он каждого поступавшего приглашал в свой кабинет, сажал перед собой, на шариковой ручке делал отступ в три миллиметра и говорил: “Вот смотри. Вся ручка — это футболист. А это ты — в самом начале пути. Ты даже еще не колпачок. Ты — три миллиметра”. Я сейчас, если мы говорим обо мне как о тренере, эти три миллиметра».

Тогда же он говорил, что готов пойти в ассистенты: «Почему нет? Я хочу учиться! И люблю учиться. Мне это очень нравится. И я бы с удовольствием для опыта, для развития, для того, чтобы почувствовать, что такое работа на самом высоком уровне — поработал помощником. Но тут главное понять, какую роль мне готовы отвести. Если фишки расставлять… Я на своем футбольном веку видел много помощников, которые только этим и занимались. Мне таким быть не хочется. Хотелось быть тренером, с которым будут советоваться и хоть как-то прислушиваться — это совсем другое дело».

Есть тренер, к которому Кержаков бы с радостью пошел в штаб: «Если нужна какая-то фамилия — я бы с удовольствием пошел к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, все, что мне сейчас остается, это смотреть документальные фильмы о нем и читать книги. Человек внес огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в свое время, предугадывал многие вещи. Объективно — опередил эпоху».

Лобановский был тренером авторитарного стиля управления. «Наверное, и я тоже, — признается Кержаков. — Но я принимаю любую критику и пытаюсь меняться. Вижу, что иногда поступаю неправильно. Где-то перегибаю палку. Но опять же — смотря с кем. Если с футболистами, то сейчас это происходит намного реже, чем в начале работы. Тогда я требовал от ребят чего-то уж совсем невозможного. Хотя мне казалось — элементарных вещей. Подавить в себе это было сложно».

В РПЛ Кержаков выделял работу Карпина в «Ростове», Мусаева в «Краснодаре», Федотова в «Сочи». «Нравятся команды в нашем чемпионате, чей рисунок игры я могу увидеть и отличить от других. Если хотите — тренерскую руку», — признавался молодой тренер. О работе Семака в родном «Зените» он высказывается сдержанно: «Справедливо ли критикуют его команду за незрелищный футбол? Фрагментами — да. Но я не могу осуждать Сергея Богдановича — есть результат. И это самое главное. И для него, и для всего «Зенита».

О мечте когда-нибудь самому возглавить команду из Санкт-Петербурга Кержаков говорит так: «По-моему, и так все понятно. Какой футболист, став тренером, не хотел бы возглавить родную команду? Конечно, и я хочу. Я очень люблю «Зенит». И я готов все свои знания положить на то, чтобы у этого клуба все было хорошо. У игроков, а самое главное — у болельщиков. Мне хочется, чтобы «Зенит» феерил, как это бывало раньше. Я хочу, чтобы болельщики лезли на решетки перед трибунами, как это было на «Петровском» в 2001 году, и кайфовали.

Моя мечта — стать хорошим тренером. Я не хочу утверждать, что стану супертренером или тренером, который придумает в футболе что-нибудь такое, до чего никто еще не додумался. Я хочу идти поэтапно, ставить себе промежуточные цели, и достигать их.

Пока все мысли тренера связаны с «Нижним». В первых двух турах оба гола за нижегородцев забили игроки, которых Кержаков выпустил на замену.