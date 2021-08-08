«Авторитет помогает только на первом этапе». Тренер Александр Кержаков борется с матом, вдохновляется Лобановским и мечтает о «Зените»
Обыграл на выезде «Спартак».
Обыграл на выезде «Спартак».
«Нижний Новгород» продолжает удивлять на старте РПЛ: после победы над «Сочи» (1:0) и ничьей с «Уралом» (1:1) новички РПЛ обыграли на выезде «Спартак» (2:1) — команда забила дважды уже к 16-й минуте. С Александром Кержаковым «Нижний» не проигрывает и идет сразу за «Зенитом» и «Локомотивом».
Путь к РПЛ Кержаков начал с работы в юношеской сборной России. В интервью «Чемпионату» он анализировал работу с молодыми: «Сложнее всего привыкнуть к тому, что во время общения нет диалога. Когда ты с ними общаешься, они впитывают все, что ты говоришь. Поэтому в ответ на вопрос о том, есть ли
Тренер уверяет, что восхищенные взгляды игроков ему ловить не приходилось: «Естественно,
О личном опыте из игрового прошлого Кержаков не любит рассказывать: «Стараюсь этого избегать. Иногда вспоминаю отрицательные моменты, чтобы ребята на них учились. На моей памяти, было много талантливых футболистов, которые в 17 лет по ряду причин пропали —
В сборной Кержаков пытался бороться с матом на полем: «Это очень режет слух. И никак не красит человека — особенно футболиста юношеской сборной страны. Я не могу штрафовать людей на деньги. Не я плачу эти деньги. Поэтому мы просто разговариваем. Понятно, что футбол — это эмоции, понятно, что практически все ругаются. Но когда ты три миллиметра от колпачка ручки, позволять себе мат,
Выражение про колпачок — одно из любимых у Кержакова. В апреле 2020-го он еще не начал клубную тренерскую карьеру — и примерно также оценивал себя как тренера:
«Когда я поступил в Училище олимпийского резерва № 1 в
Тогда же он говорил, что готов пойти в ассистенты: «Почему нет? Я хочу учиться! И люблю учиться. Мне это очень нравится. И я бы с удовольствием для опыта, для развития, для того, чтобы почувствовать, что такое работа на самом высоком уровне — поработал помощником. Но тут главное понять, какую роль мне готовы отвести. Если фишки расставлять… Я на своем футбольном веку видел много помощников, которые только этим и занимались. Мне таким быть не хочется. Хотелось быть тренером, с которым будут советоваться и хоть
Есть тренер, к которому Кержаков бы с радостью пошел в штаб: «Если нужна
Лобановский был тренером авторитарного стиля управления. «Наверное, и я тоже, — признается Кержаков. — Но я принимаю любую критику и пытаюсь меняться. Вижу, что иногда поступаю неправильно.
В РПЛ Кержаков выделял работу Карпина в «Ростове», Мусаева в «Краснодаре», Федотова в «Сочи». «Нравятся команды в нашем чемпионате, чей рисунок игры я могу увидеть и отличить от других. Если хотите — тренерскую руку», — признавался молодой тренер. О работе Семака в родном «Зените» он высказывается сдержанно: «Справедливо ли критикуют его команду за незрелищный футбол? Фрагментами — да. Но я не могу осуждать Сергея Богдановича — есть результат. И это самое главное. И для него, и для всего «Зенита».
О мечте
Моя мечта — стать хорошим тренером. Я не хочу утверждать, что стану супертренером или тренером, который придумает в футболе
Пока все мысли тренера связаны с «Нижним». В первых двух турах оба гола за нижегородцев забили игроки, которых Кержаков выпустил на замену.
«Для нас каждый матч — событие. Мы дебютируем в РПЛ. Готовимся к каждому матчу как к