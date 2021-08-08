О футболе можно забыть. «Спартак» погибает в телеграмной войне

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Новый футбольный сезон начался для всей России, но не для «Спартака». Сейчас у красно-белых на уме классические скандалы, интриги и расследования. Из футбольного сегодня на поле спартаковской арены в Тушине было только решение Руя Витории сменить игровую смеху в середине первого тайма и хоть какой-то прессинг соперника во втором. Естественно, этого недостаточно: и для набора очков, которых в конце чемпионата вновь может не хватить для выполнения поставленных задач, и для того, что о «Спартаке» говорили как о футбольном клубе.

Пока что все происходящее со спартаковцами напоминает лишь цирк. Причем очень посредственный, ведь цирковые представления направлены на развлечение публики, а то, чем занимаются красно-белые, только удручает и вводит в состояние дикого уныния. Помните, как в небольшой период межсезонья эксперты и болельщики обсуждали футбол, который пытается привить Руй Витория? Конечно, не помните. «Спартак» сегодня ассоциируется лишь с людьми, которых официально теперь в клубе-то и нет. Дмитрий Попов на днях подписал заявление об увольнении с должности спортивного директора москвичей, а спутница Леонида Федуна Зарема Салихова покинул состав директоров клуба и того несколько месяцев назад. Однако именно с ними сейчас и ассоциируется «Спартак».

Каждый день у нас — у журналистов, у болельщиков, вообще у всех — начинается с того, что мы заходим в Telegram и читаем не сообщения от наших приятелей и знакомых, а наблюдаем за перепалкой двух взрослых людей, которые собачатся друг с другом глупо и по-детски. И ладно бы все ограничилось личными оскорблениями. Речь-то идет о состоянии и имидже клуба! Не просто клуба, а большого футбольного клуба, одного из главных в стране. Клуба, который в следующем году отпразднует столетие, но, увы, не мудреет, а только деградирует.

Постоянные сливы важной и конфиденциальной информации несут исключительно вред «Спартаку», но некоторые люди, которые должны представлять из себя профессиональных и эффективных менеджеров, в угоду собственно «Я» своими руками вершат судьбы других: болельщиков, футболистов. Особенно последних. Руй Витория, конечно, заявил, что «ненормальная ситуация», происходящая вокруг команды, никак не влияет на атмосферу внутри ее, но португалец либо лукавит, либо не знает всех реалий российского футбола. Уж кто-кто, а российские футболисты на такие вещи так или иначе внимание обращают.