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19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче третьего тура чемпионата России.

Ростов
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:1. Николай Комличенко вывел ростовчан вперед на 14-й минуте, в составе «Химок» отличился Денис Глушаков (70). Этот матч стал первым для Юрия Семина в качестве главного тренера «Ростова». Семин получил желтую карточку на 36-й минуте.

«Химки», набравшие 4 очка в трех матчах, в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 августа сыграют на выезде с «Сочи», «Ростов» (1 очко) 14 августа примет московский ЦСКА.

Семин возглавил «Ростов» в среду, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе донской команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который ранее покинул «желто-синих», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
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