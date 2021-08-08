«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:1. Николай Комличенко вывел ростовчан вперед на 14-й минуте, в составе «Химок» отличился Денис Глушаков (70). Этот матч стал первым для Юрия Семина в качестве главного тренера «Ростова». Семин получил желтую карточку на 36-й минуте.

«Химки», набравшие 4 очка в трех матчах, в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 августа сыграют на выезде с «Сочи», «Ростов» (1 очко) 14 августа примет московский ЦСКА.