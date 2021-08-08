«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче третьего тура чемпионата России.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче третьего тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:1. Николай Комличенко вывел ростовчан вперед на 14-й минуте, в составе «Химок» отличился Денис Глушаков (70). Этот матч стал первым для Юрия Семина в качестве главного тренера «Ростова». Семин получил желтую карточку на 36-й минуте.
«Химки», набравшие 4 очка в трех матчах, в четвертом туре Российской
Семин возглавил «Ростов» в среду, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе донской команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который ранее покинул «желто-синих», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.