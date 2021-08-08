«Рубин» одержал победу в матче с «Ахматом»

Гости открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Даниила Уткина. Хозяева сравняли результат на 58-й минуте — отличился Сеад Хакшабанович. На 55-й минуте у гостей был удален голкипер Гиорги Шелия.

Решающий мяч на 86-й минуте забил в свои ворота забил Габриэл Янку.