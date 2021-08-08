Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Марсель
23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Кубань
32
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Велес
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
КАМАЗ
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Лилль
33
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Металлург Лп
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Клермон Фут
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Анже
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Ланс
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
10
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
35Страсть и красота в олимпийском Токио
22:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» одержал победу в матче с «Ахматом»

«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в матче третьего тура Тинькофф РПЛ.

Ахмат
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Гости открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Даниила Уткина. Хозяева сравняли результат на 58-й минуте — отличился Сеад Хакшабанович. На 55-й минуте у гостей был удален голкипер Гиорги Шелия.

Решающий мяч на 86-й минуте забил в свои ворота забил Габриэл Янку.

«Рубин» набрал девять очков и на данный момент занимает второе место. У «Ахмата» три очка и девятая позиция.

Рубин
2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Самая странная Олимпиада в истории официально завершена
Быстрее, выше, честнее: итоги Олимпиады-2020 для России
«Динамо» вырвало победу над ЦСКА, Фомин оформил дубль
Лионель Месси обратился к болельщикам после ухода из «Барселоны»
«Ростов» упустил победу в первом матче под руководством Семина
Официально объявлен следующий бой Федора Емельяненко
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь