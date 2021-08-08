«Рубин» одержал победу в матче с «Ахматом»
«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в матче третьего тура Тинькофф РПЛ.
Ахмат
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«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в матче третьего тура Тинькофф РПЛ.
Гости открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Даниила Уткина. Хозяева сравняли результат на 58-й минуте — отличился Сеад Хакшабанович. На 55-й минуте у гостей был удален голкипер Гиорги Шелия.
Решающий мяч на 86-й минуте забил в свои ворота забил Габриэл Янку.
«Рубин» набрал девять очков и на данный момент занимает второе место. У «Ахмата» три очка и девятая позиция.