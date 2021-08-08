«Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая на домашней арене «бело-голубых», завершилась со счетом 2:1. В составе армейцев гол на 8-й минуте забил Чидера Эджуке, у «Динамо» дубль оформил Даниил Фомин (58-я, с пенальти; 73-я). 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В основном составе ЦСКА впервые в сезоне вышел полузащитник Никола Влашич. Форвард «красно-синих» Антон Заболотный получил травму и был заменен на 43-й минуте, вместо него в игру вступил полузащитник Эмиль Бохинен.