«Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая на домашней арене «бело-голубых», завершилась со счетом 2:1. В составе армейцев гол на 8-й минуте забил Чидера Эджуке, у «Динамо» дубль оформил Даниил Фомин (58-я, с пенальти; 73-я). 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
В основном составе ЦСКА впервые в сезоне вышел полузащитник Никола Влашич. Форвард «красно-синих» Антон Заболотный получил травму и был заменен на 43-й минуте, вместо него в игру вступил полузащитник Эмиль Бохинен.
В составе динамовцев дебютировал полузащитник Денис Макаров, вышедший на замену на 62-й минуте. Макаров на текущей неделе перешел в столичную команду из казанского «Рубина».
«Динамо», набравшее 9 очков в трех матчах, в четвертом туре Российской