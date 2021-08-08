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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на домашней арене «бело-голубых», завершилась со счетом 2:1. В составе армейцев гол на 8-й минуте забил Чидера Эджуке, у «Динамо» дубль оформил Даниил Фомин (58-я, с пенальти; 73-я). 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В основном составе ЦСКА впервые в сезоне вышел полузащитник Никола Влашич. Форвард «красно-синих» Антон Заболотный получил травму и был заменен на 43-й минуте, вместо него в игру вступил полузащитник Эмиль Бохинен.

В составе динамовцев дебютировал полузащитник Денис Макаров, вышедший на замену на 62-й минуте. Макаров на текущей неделе перешел в столичную команду из казанского «Рубина».

«Динамо», набравшее 9 очков в трех матчах, в четвертом туре Российской премьер-лиги 14 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», ЦСКА (3 очка) в этот же день в гостях встретится с «Ростовом».

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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