Шелия: миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

«Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой — это жёлтая карточка. Чётко всё. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идёт смотреть VAR. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!



А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошёл смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!» — приводит слова Шелии Спорт Бизнес Online.