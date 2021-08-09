Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Урал
Футбол. Первый дивизион
8.08
Алания
Кубань
32
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Нефтехимик
00
Футбол. Премьер-лига
8.08
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Премьер-лига
8.08
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
8.08
Монпелье
Марсель
23
Все события
Фоторепортажи
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Шелия: миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия раскритиковал судейство в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином (2:1). Обслуживала матч судейская бригада под руководством Павла Кукуяна.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой — это жёлтая карточка. Чётко всё. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идёт смотреть VAR. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошёл смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!» — приводит слова Шелии Спорт Бизнес Online.

В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0). Таким образом, в активе «Ахмата» по итогам трёх туров 3 очка, а у «Рубина» — возможный максимум, 9 очков.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
ОКР – 0, соперники – 6. Почему мы проиграли все финалы в Токио?
Судья из Украины пояснила, почему поражение Авериных справедливо
Клуб АПЛ попытается увести Месси из-под носа у «ПСЖ»
Тренер Линой Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство
Россия продолжит выступать под флагом ОКР и музыкой Чайковского
Главный тренер «Барселоны»: У нас есть кем заменить Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь