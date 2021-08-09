«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Монтассаром Тальби

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года.

Ранее Тальби выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис) и «Ризеспор» (Турция). В июле защитник перешел в итальянский «Беневенто», но не успел сыграть за команду ни одного матча. В составе сборной Туниса Тальби провел четыре встречи.