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09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Монтассаром Тальби

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби, сообщается на сайте казанского клуба.

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Источник: AFP 2021

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года.

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Ранее Тальби выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис) и «Ризеспор» (Турция). В июле защитник перешел в итальянский «Беневенто», но не успел сыграть за команду ни одного матча. В составе сборной Туниса Тальби провел четыре встречи.

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