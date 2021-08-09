«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Монтассаром Тальби
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби, сообщается на сайте казанского клуба.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. «Рубин» подписал контракт с защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби, сообщается на сайте казанского клуба.
Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года.
Ранее Тальби выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис) и «Ризеспор» (Турция). В июле защитник перешел в итальянский «Беневенто», но не успел сыграть за команду ни одного матча. В составе сборной Туниса Тальби провел четыре встречи.