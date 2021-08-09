«Ахмат» выступил с заявлением о судействе в матче с «Рубином»

«Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров.



Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует. Наглядный пример этому — работа арбитра (если ее можно так назвать) на матче третьего тура «Рубин» — «Ахмат». Не может арбитр премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счет.



Так, на 17-й минуте защитник «Рубина» Филипп Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Рубина». Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался ВАР (видеоарбитр Игорь Панин).

На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию. Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей, он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник «Ахмата» успевал к воротам, чем Игнатьев — догнать и обработать мяч", — говорится в сообщении клуба.

«Ахмат» обратился в РФС с просьбой не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием грозненского клуба.

«Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли. Факт остается фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков. Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и ВАР на матче “Рубин” — “Ахмат”. Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», — говорится в заявлении «Ахмата».

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