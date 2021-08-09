Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Урал
Футбол. Первый дивизион
8.08
Алания
Кубань
32
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Нефтехимик
00
Футбол. Премьер-лига
8.08
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Премьер-лига
8.08
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
8.08
Монпелье
Марсель
23
Все события
Фоторепортажи
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
13:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» выступил с заявлением о судействе в матче с «Рубином»

Пресс-служба «Ахмата» выступила с заявлением о судействе арбитра Павла Кукуяна в матче против «Рубина» (1:2).

Ахмат
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Шелия: миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

«Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров.

Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует. Наглядный пример этому — работа арбитра (если ее можно так назвать) на матче третьего тура «Рубин» — «Ахмат». Не может арбитр премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счет.

Так, на 17-й минуте защитник «Рубина» Филипп Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Рубина». Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался ВАР (видеоарбитр Игорь Панин).

На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию. Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей, он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник «Ахмата» успевал к воротам, чем Игнатьев — догнать и обработать мяч", — говорится в сообщении клуба.

«Ахмат» обратился в РФС с просьбой не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием грозненского клуба.

«Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли. Факт остается фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков. Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и ВАР на матче “Рубин” — “Ахмат”. Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», — говорится в заявлении «Ахмата».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» победил в трех встречах на старте чемпионата и с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя очками — на девятой строчке.

Читайте также
 «Тебе просто подарили судейки эту медальку». Как болельщики реагировали на скандал с сестрами Авериными и судейством на Олимпиаде
Фехтовальщица Егорян: «У нас забрали флаги, теперь забирают и победы»
ОКР – 0, соперники – 6. Почему мы проиграли все финалы в Токио?
Судья из Украины пояснила, почему поражение Авериных справедливо
Источник: «ПСЖ» может представить Месси в ближайшие часы
Президент Израиля призвал Ашрам не реагировать на слова россиян
Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА с «Локо» и «Динамо»
В РФС считают, что ЦСКА может вылететь из РПЛ по итогам сезона
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь