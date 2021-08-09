Созин: ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Клуб деградирует семимильными шагами

Только объективные факты: физически ЦСКА абсолютно не готов. Игроков вчера хватило на 20 минут. Легионеры ужасны, нельзя играть, как Бохинен и Бистрович. Плохо играют все, но эти — особенно. Так что проблема не в лимите, а в селекции. Плюс посмотрите, как горел игрой Кержаков со «Спартаком». Он был на поле с «Нижним Новгородом»: может, это лишнее, но игрокам это передаётся! А Березуцкий просто ходил с отрешённым взглядом.



Наверное, эмоции у него внутри, но со стороны ЦСКА выглядит неорганизованной и неподготовленной к сезону командой: и в этом, наверное, есть и вина тренера. Да, молодой и первый опыт: но ЦСКА — не команда для опытов. «Велес» — да, пусть даже «Нижний», но не ЦСКА.



Пока руководство не разберётся между собой, пока в берлоге не останется один медведь — ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Ни о каких еврокубках речи даже не идёт", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.