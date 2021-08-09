Акинфеев: «В матчах с “Локомотивом” и “Динамо” я не выручил. Полностью беру вину на себя»

«Причина в нас, в нашей игре. Третий матч играем так, как недопустимо для ЦСКА. Хочется больше игры в атаку, хочется видеть немного другой ЦСКА. Плюс индивидуальные ошибки. Игра с “Локомотивом”, игра с “Динамо” — проиграли 1:2. Естественно, что вратарь должен выручать, в двух этих матчах я не выручил. Поэтому полностью беру вину на себя.



Второй матч проигрываем, ведя в счете? Наверное, нам забивать нельзя первыми. Конечно, все это ирония и шутки. Но шутить не хочется. Хочется вернуться по игре хотя бы по самоотдаче на прежний уровень, который всегда был. Тогда уже можно шутить и иронично говорить.



Что происходит с ЦСКА? Объяснить не могу, потому что я действующий футболист. Объяснять тактику тренера я не имею права. А во-вторых, команда уже немолодая. Команда должна прибавлять, команда должна заматереть, но пока мы этого не видим. Сказываются ошибки, и ошибки серьезные. Футбол состоит из ошибок. Пока такая ситуация, и объяснения здесь излишни, все видно на футбольном поле. Не будем ждать, а надо это как-то начинать уже делать. Самое главное — поменьше ошибаться, и тогда все будет нормально», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.