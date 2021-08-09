Черданцев ответил на критику директора «Краснодара» за работу на матче с «Зенитом»

«Считаю претензии, высказанные в этих твитах, необоснованными. Также считаю, что высказываться в соцсетях подобным образом руководителю серьёзного клуба просто несолидно. У вас есть мой номер, можно позвонить и всё обсудить. Или написать жалобу на канал главному редактору Александру Тащину, и уверю, она не была бы оставлена без внимания.

Кроме того, на мой взгляд, серьёзный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность. Теперь к сути претензий. Да, когда «Краснодар» забивал второй гол, в эфире не было эмоций. Ни от меня, ни от коллеги Богданова. Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком. Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам за отсутствие эмоций во время гола «Краснодара» и момента в конце у Классона, это произошло не из-за симпатии или антипатии к игравшим клубам, а в связи с техпроблемами прямого эфира.

О репортаже. По ходу него мной были отмечены нюансы тактических решений Гончаренко, неоднократно было отмечено, что «Краснодар» по объективным причинам играет не в оптимальном составе. Хотя можно было бы сказать иначе: как мы видим, «Краснодар» не готов к сезону. Но из уважения к вашему клубу я так не сказал. Кроме того, было специально отмечено, что в составе присутствуют два молодых воспитанника академии клуба с акцентом на то, что один из них настоящий кубанский казак и это само по себе круто. Хотя тоже можно было не обратить на это внимания.

Далее. Я как минимум дважды за репортаж упомянул владельца «Краснодара» господина Галицкого в исключительно положительном контексте. Для гостевого матча проигравшей команды, по-моему, этого более чем достаточно. А если бы клуб хотел чего-то большего, то для этого есть пресс-атташе, который звонит комментатору перед матчем и просит обратить внимание на какие-то моменты, которые клуб хочет, чтобы были доведены до сведения телеаудитории.



Насчёт «плевания» в болельщиков. По ходу репортажа я несколько раз специально обратил внимание на то, что на стадионе при жёстком ограничении допуска болельщиков присутствовали гости из Краснодара, которые громко и активно поддерживали свою команду. Опять-таки это личная инициатива комментатора, никто меня это делать не обязывал.

Вы предлагаете собрать экспертный совет комментаторов. Это интересное предложение. Особенно учитывая то, что после ухода Юрия Розанова в стране среди комментаторов футбола осталось ровно три человека, которые в силу возраста, времени, проведённого в профессии, и количества откомментированных матчей высшего уровня имеют сравнимый с моим опыт: Орлов, Гусев и Уткин. Причём все трое не являются в настоящий момент регулярно комментирующими футбол специалистами.

Я же, в свою очередь, предложил бы собрать экспертов, чтобы обсудить деятельность менеджмента «Краснодара», владелец которого выделяет огромные средства на то, чтобы сделать конкурентный клуб. Далее уже искусство менеджмента распорядится этими средствами. И что же мы видим? Мы, например, видим на данный момент возможно лучшего полузащитника РПЛ российского футболиста Фомина, воспитанника «Краснодара», который блещет в «Динамо», мы видим других воспитанников «Краснодара», ярко проявляющих себя в других клубах, и в то же время мы видим в клубе, который вроде заявил стремление рано или поздно выставить состав из своих воспитанников, польского футболиста за 30 с большущим контрактом.

Где логика? Может быть, «Краснодару» в очередной раз не хватает качественных футболистов для решения своих турнирных задач и не комментаторы в этом виноваты? При всём при этом вчерашняя публикация не изменит моего уважительного отношения к клубу «Краснодар» и его владельцу", — написал Черданцев в своём телеграм-канале.