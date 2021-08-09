«Сочи» на своем поле переиграл «Урал»
«Сочи» на своем поле победил «Урал» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы переиграли соперника со счетом 2:0.
Урал
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«Сочи» на своем поле победил «Урал» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы переиграли соперника со счетом 2:0.
В первом тайме отличился полузащитник Ивелин Попов. В последний раз в официальном матче он забивал 404 дня назад — 1 июля 2020 года, когда выступал за «Ростов». Во второй тайме преимущество гостей увеличил хавбек Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти.
«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. Команда поднялась на шестое место в турнирной таблице.
«Урал» пока имеет в активе только 1 очко. Команда занимает 15-е место.