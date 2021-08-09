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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» на своем поле переиграл «Урал»

«Сочи» на своем поле победил «Урал» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы переиграли соперника со счетом 2:0.

Урал
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В первом тайме отличился полузащитник Ивелин Попов. В последний раз в официальном матче он забивал 404 дня назад — 1 июля 2020 года, когда выступал за «Ростов». Во второй тайме преимущество гостей увеличил хавбек Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. Команда поднялась на шестое место в турнирной таблице.

«Урал» пока имеет в активе только 1 очко. Команда занимает 15-е место.

Сочи
2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
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