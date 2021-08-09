«Сочи» на своем поле переиграл «Урал»

В первом тайме отличился полузащитник Ивелин Попов. В последний раз в официальном матче он забивал 404 дня назад — 1 июля 2020 года, когда выступал за «Ростов». Во второй тайме преимущество гостей увеличил хавбек Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти.