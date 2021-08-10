Геннадий Орлов: Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой

«В матче с “Краснодаром” меня разочаровал Дзюба. Уж очень он был пассивен, мало помогал атаке, не успевал. То есть он выпадал из игры. Пока у него не получается прибавлять по ходу сезона. Если так пойдёт дальше, будут его менять. Тем более взяли Клаудиньо, который, думаю, приживётся.



Кто сейчас у “Зенита” в основе должен играть? Российский вратарь, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун. На сегодняшний день это так выглядит. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой. Надеемся, что бразильцы увеличат скорость.



После такой игры Дзюбу в сборную не вызовут. Чудес же не бывает. Тем более там новый тренер. Если Черчесов где-то это прощал, то Карпин будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».