Текущие события
Футбол. Премьер-лига
9.08
Сочи
Урал
20
Футбол. Еврокубки
17:00
Шахтер Кг
Колос К
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер Д
Генк
Футбол. Еврокубки
21:00
Монако
Спарта П
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 7 августа
35Страсть и красота в олимпийском Токио
00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Геннадий Орлов: Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой

Футбольный обозреватель Геннадий Орлов прокомментировал выступление Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«В матче с “Краснодаром” меня разочаровал Дзюба. Уж очень он был пассивен, мало помогал атаке, не успевал. То есть он выпадал из игры. Пока у него не получается прибавлять по ходу сезона. Если так пойдёт дальше, будут его менять. Тем более взяли Клаудиньо, который, думаю, приживётся.

Кто сейчас у “Зенита” в основе должен играть? Российский вратарь, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун. На сегодняшний день это так выглядит. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой. Надеемся, что бразильцы увеличат скорость.

После такой игры Дзюбу в сборную не вызовут. Чудес же не бывает. Тем более там новый тренер. Если Черчесов где-то это прощал, то Карпин будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Лига чемпионов: «Спартаку» в Лиссабоне терять по-прежнему нечего
Героев Токио-2020 встретили в Москве с гимном и флагом (фото)
Винер-Усманова назвала пощечиной судейский произвол на Олимпиаде
«Сочи» переиграл «Урал» и поднялся на шестое место в РПЛ
Кого Карпину ставить в атаку? У сборной проблемы с форвардами
Российский вратарь подписал с «Рейнджерс» рекордный контракт
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь