Футболист «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал «Челси» и «РБ Лейпциг», нужно ли ему уезжать в Европу

Не сомневаюсь, что куча европейских топов уже включила Арсена Захаряна в приоритетные списки на ближайшие трансферные окна. Сейчас это главная молодая звезда России. Но самое важное, он мощно прогрессирует на дистанции. Если в 18 его называют одним из лучших игроков лиги в атаке, то что будет в 20−21? Никто не удивится, если к тому моменту он будет одним из лучших в условной Испании.

Разговоры о его уходе тоже очевидное явление — в 17 лет он зажёг в финальной части молодёжного чемпионата Европы — турнира, который смотрят все спортивные департаменты больших клубов. С того момента его наверняка ведут.

«СЭ» написал про интерес «РБ Лейпцига», «Челси» и даже о просмотре скаута из «Барсы». Всё это наверняка правда. Ведь Захаряну ещё очень повезло с людьми, которые с ним работают. Желько Бувача — спортивного директора «Динамо» — знает вся Европа, Сандро Шварца — вся Германия. И главное, оттуда внимательно следят за их работой. А значит, многим хорошо известно про юного гения. У некоторых клубов уже наверняка есть вся информация, а секретари готовы печатать документ с предложением в «Динамо».



Однако давайте честно: потенциальный уход уже в это трансферное окно, скорее, навредит игроку, чем пойдет на пользу. Покидать Россию точно нужно, когда ты перестал прогрессировать и команда тебе ничего не даёт. К сожалению, в этот момент большинство уже имеет жирные контракты и ощущение полной стабильности. Именно поэтому «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» становятся клубами высокого европейского уровня, хотя это всего лишь самообман.

Про Захаряна и «Динамо» такого сказать нельзя. Просто потому, что команда прогрессирует наравне с футболистом. Игроки уже точно поняли Шварца, руководство покупает интересных новичков, и в этом сезоне «Динамо» точно поборется за места в еврокубках. Чем не стимул поработать ещё год с немецким тренером, помочь клубу попасть в Лигу Европы или даже зацепиться за второе место, а уже потом всерьёз рассматривать предложения других клубов?

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Бонусом идёт и сборная России. Валерий Карпин не сможет игнорировать уровень Захаряна и наверняка вызовет его уже на ближайшие матчи, учитывая стабильную игровую практику. Если уедет сейчас — одна адаптация может затянуться до следующего года. И никакой сборной, никакого прогресса.



Самое большое заблуждение, что во второй раз якобы не позовут. Что всегда есть только один шанс уехать и надо цепляться только за него. Алексей Миранчук уже зацепился, пока получается не очень. Если ты хороший футболист с потенциалом звезды, тебя обязательно позовут и во второй, и в третий раз. И никого не смутит цена. Пусть сейчас выкуп € 12 млн, а через год — 15, а ещё через полтора — 18. Эти деньги обязательно заплатят, если будут понимать за что.

Проект карьеры Захаряна в ближайший год отлично вписывается в российские реалии: он максимально прибавит в «Динамо», сыграет за сборную, а следующим летом уедет в топ-клуб уже в качестве не потенциальной, а реальной звезды. И это точно круче, чем переходить на скамейку мощного клуба уже сейчас.