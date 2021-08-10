«Газон просто убили». Слуцкий наехал на руководство «Ак Барс Арены» — ему жестко ответили

Футбол Лига конференций 2021/2022 3-й отборочный раунд, 12.08.2021, 19:00 Рубин - Ракув -

У «Рубина» снова претензии по состоянию газона на «Ак Барс Арене» в Казани. Футбольный клуб недоволен качеством покрытия на стадионе. Главным рупором протеста выступил главный тренер команды Леонид Слуцкий, выступивший после игры с «Ахматом» (2:1):

«Мы били в колокола весь прошлый год. На «Ак Барс Арене» поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает… Они просто убили газон. Когда делаешь настил в жару, газон просто умирает.

У нас сейчас три домашние игры за восемь дней. Я прекрасно понимаю, что это не наш стадион, и всем в принципе абсолютно все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм, куча проблем. Поле едет, несмотря на август.

Мы уже миллион раз просили, говорили, приезжали, прислали агронома. Я не могу понять, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. Когда мы приходим сюда, у футболистов даже нет желания приезжать и играть. Я уже обращаюсь даже не знаю к кому. Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, и они все равно проводят здесь огромное количество мероприятий на футбольном поле… Мы же все знаем, у нас есть миллион доказательств всех этих мероприятий. Тогда я уже обращаюсь к руководству республики.

У нас хорошая команда, у нас много интересных молодых ярких игроков, и мы, портя поле, просто-напросто ограничиваем уровень нашей команды. Я просто уже не знаю, на каком уровне нужно это говорить, нужно это сообщать. Мы страдаем и не случайно, что в том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома.

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Кстати, Слуцкий абсолютно прав насчет очков — в прошлом сезоне на выезде «Рубин» набрал 31 балл, в домашних матчах — 22. Разница и правда большая. Плюс ко всему нынешний «Рубин» строит игру через пасы низом и скоростные проходы техничным полузащитников типа Хвичи и Хакшабановича. При такой манере игры то, как быстро ходит мяч по полю, очень важно. И неудовлетворительное состояние поля может сильно влиять и на игру, и на результаты команды, играющей в таком стиле.

Уже известно, что «Рубин» отказался проводить тренировку на «Ак Барс Арене» перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Ракувом». Готовиться к матчу казанцы будут на своей базе.

Вскоре руководство «Ак Барс Арены» ответило Слуцкому и «Рубину». Они назвали выпад клуба информационной войной и заявили, что проведение мероприятий никак не может влиять на состояние газона.

«В ответ на очередную информационную атаку со стороны клуба «Рубин» мы вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести в заблуждение как руководство республики, так и болельщиков клуба. Причиной этому остаются многомилионные долги перед стадионом и желание выбить скидку от накопленного долга. К слову сказать, клуб не платит за пользование «Ак Барс Ареной» уже второй год, накопив около 40 млн долга. Несмотря на это, стадион исправно исполняет свои обязательства перед клубом и не препятствует проведению игр.

Споры вокруг состояния футбольного газона продолжаются с марта 2021 года, после матча с ФК «Зенит». После долгих разбирательств были выявлены определенные недочеты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. Подчеркиваем, что на стадионе никогда не было и нет собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями. Последние несколько лет по рекомендации самого же футбольного клуба «Рубин» газон на «Ак Барс Арене» обслуживает АО «СпортиКо». После инцидента в марте руководство стадиона предложило расторгнуть договор на обслуживание поля и запустить процедуру выбора нового подрядчика. В ответ на это ФК «Рубин» прислал письмо с рекомендацией оставить АО «СпортиКо» в качестве обслуживающей организации.

Нет смысла отрицать, что футбольное поле находится далеко не в идеальном виде. Но какое отношение к этому имеют фотографии, которые в качестве причины этого выложил в своих сетях клуб, мы не понимаем. Да мы проводим много мероприятий, за счет чего наш стадион живет полноценной жизнью и не является «белым слоном», как многие другие спортивные объекты. Какое отношение к полю имеют «какие-то форумы» (цитата Слуцкого), в которых сам Леонид Викторович с удовольствием принимает участие в качестве спикера? Как регистрация молодоженов отражается на качестве газона, если она проходит на искусственной траве на бровке поля? Как выступление Ирины Хакамады повлияло на качество газона, если поле под ее выступление застилалось специальным защитным покрытием? К слову сказать, выступление Хакамады проходило на стадионе 3 июля, за месяц до вчерашнего матча, а защитное покрытие пролежало на поле не более 15 часов. Все мировые стадионы проводят на полях концерты, застилая газон на 2−3 суток, а через несколько дней спокойно играют в футбол. Чем мы хуже?

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQgMDfLHvtD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Многофункциональный комплекс (@akbars_arena)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На наш взгляд, подрядчик допускает ошибку за ошибкой при уходе за полем, что приводит к ухудшению его состояния. Наши попытки поменять подрядную организацию блокируются футбольным клубом, который этого подрядчика в свое время и выбрал. Какая в этом логика и почему клуб обвиняет в этом стадион, нам не понятно.

Мы долгое время оставались надежным партнером для футбольного клуба, закрывая глаза на их финансовые трудности, огромные долги. Напомним, что значительную часть средств на содержание объекта стадион зарабатывает самостоятельно, в том числе и за счет проведения мероприятий. Поэтому будем крайне признательны, если клуб исполнит свои обязательства перед стадионом и продолжит заниматься футболом, а не сомнительными информационными войнами, не имеющими под собой объективных фактов.

Слуцкий в ответ выложил у себя в инстаграме сторис, на котором видно, как двое неизвестных бьют по воротам прямо на поле.

На самом деле война по поводу газона между «Рубином» и руководством стадиона идет давно. Еще в 2013 году после Универсиады в Казани положили газон за 6 млн долларов, который не прижился и вскоре умер. Впоследствии поле перекладывали еще не раз, а прямо на газоне проводились различные мероприятия. Например, в 2016 году — намаз с участием 10 тысяч человек.

«Мы стараемся. Все, что возможно, используем лучшие технологии, чтобы привести поле в порядок. К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня поле не в лучшем состоянии. К сожалению, никакие новые технологии не спасают, ничто не властно над погодой», — говорил в марте 2021 министр спорта Татарстана Владимир Леонов, когда «Рубин» был в очередной раз вынужден проводить домашние матчи на стадионе «Центральный».