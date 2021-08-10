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16:24 (мск), источник: Sport24

ЭСК: Мешков ошибочно засчитал гол «Зенита» и ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ростова»

РФС опубликовал решения Экспертно-судейской комиссии по двум эпизодам матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (2:4). С просьбой рассмотреть эти моменты в ЭСК обратился донской клуб.

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Источник: РИА "Новости"

Эксперты пришли к выводу, что судья Виталий Мешков на 29-й минуте ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист “Зенита” Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры. Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было», — говорится в объяснении.

Кроме того, Мешков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 32-й минуте. «Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь “Зенита” Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», — отмечается в сообщении комиссии.

Ростов
2:4
Первый тайм: 1:2
Зенит
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