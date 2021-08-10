ЭСК: Мешков ошибочно засчитал гол «Зенита» и ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ростова»
РФС опубликовал решения
РФС опубликовал решения
Эксперты пришли к выводу, что судья Виталий Мешков на 29-й минуте ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».
«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист “Зенита” Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры. Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было», — говорится в объяснении.
Кроме того, Мешков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 32-й минуте. «Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь “Зенита” Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», — отмечается в сообщении комиссии.