ЭСК: Мешков ошибочно засчитал гол «Зенита» и ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ростова»

Эксперты пришли к выводу, что судья Виталий Мешков на 29-й минуте ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист “Зенита” Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры. Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было», — говорится в объяснении.