«Урал» объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера
«Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера команды.
«Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера команды.
«Юрий Матвеев и руководство “Урала” пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе “Урала”. Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодёжью в “Урале-2”, а также за успехи главной команды.
Юрий Матвеев навсегда останется для “Урала” примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в заявлении «Урала».
«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской