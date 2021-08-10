«Урал» объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера

«Юрий Матвеев и руководство “Урала” пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе “Урала”. Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодёжью в “Урале-2”, а также за успехи главной команды.



Юрий Матвеев навсегда останется для “Урала” примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в заявлении «Урала».