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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера

«Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера команды.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Юрий Матвеев и руководство “Урала” пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе “Урала”. Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодёжью в “Урале-2”, а также за успехи главной команды.

Юрий Матвеев навсегда останется для “Урала” примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в заявлении «Урала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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