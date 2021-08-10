Игорь Шалимов назначен новым главным тренером футбольного клуба «Урал»
Контракт со специалистом рассчитан на два года.
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Контракт со специалистом рассчитан на два года.
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Игорь Шалимов станет новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал», контракт со специалистом рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
«Шалимов назначен на пост главного тренера. Контракт на два года», — сказал Иванов.