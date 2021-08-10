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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» объявили о переходе форварда «Фенербахче» Адеми

«Химки» объявили о трансфере форварда «Фенербахче» Кемаля Адеми. Футболист уже прошел медицинский осмотр и подписал контракт с клубом.

Химки
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25-летний швейцарец будет выступать в «Химках» под 9-м номером.

«Добро пожаловать, Кемаль! Желаем успехов на поле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кемаль Адеми — воспитанник швейцарского «Санкт-Галлена», в составе которого начал карьеру в профессиональном футболе. Также выступал за «Хоффенхайм», «Ксамакс», «Базель», «Карагюмрюк» и «Фенербахче».

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