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9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Руй Витория потерпел 4 поражения в 5 матчах в качестве главного тренера «Спартака»

51-летний португальский специалист Руй Витория, возглавивший московский «Спартак» перед началом нынешнего сезона, демонстрирует неутешительную статистику на старте на новом месте работы.

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Уже в первом туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение на выезде от казанского «Рубина» (0:1), однако затем красно-белым удалось одержать первую и, как оказалось на данный момент, единственную победу, переиграв на выезде самарские «Крылья Советов» (1:0).

После этого Витория потерпел три поражения кряду — дважды от «Бенфики» (0:2, 0:2) в третьем круге квалификационного раунда Лиги чемпионов и в чемпионате России от «Нижнего Новгорода» (1:2) на домашнем поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четвёртом туре РПЛ «Спартак» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал», который ранее возглавил Игорь Шалимов.

Напомним, контракт с португальским тренером рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Бенфика
2:0
Первый тайм: 0:0
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