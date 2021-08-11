За «Зенит» тревожно перед Лигой чемпионов. У команды серьёзные проблемы в центре обороны

Пусть никого не смущает первое место «Зенита» в РПЛ. Команда забила 10 мячей в трёх турах — лучший результат среди всех, но и пропустила пять — в топ-10 так много только у «Ахмата». При этом с первого тура в центре выходит пара Ярослав Ракицкий — Деян Ловрен, которая в прошлом сезоне стала основной и точно не казалась беспомощной. Сейчас что-то сломалось.

Публично проблемы в обороне Сергей Семак признал после игры с «Краснодаром». «Зенит» пропустил два, а мог и больше. Да, всё перекрыли забитые голы, но такая игра в защите точно отразится на дистанции.

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— Конечно, то, что пропускаем, — плохо. Но мы и много забиваем — это хорошо. Команда много забивает — это нравится болельщикам, а над ошибками в обороне мы будем работать. Нас не устраивает данная ситуация, — сказал главный тренер на пресс-конференции.



Деян Ловрен не проходил подготовку с «Зенитом» из-за участия в Евро-2020, где он сыграл два матча. И приехал только к игре за Суперкубок, которую пропустил.

Зона 32-летнего хорвата пока наиболее проблемная — в том числе из-за него команда дважды пропустила от «Краснодара».

Первый гол Кордобы — мяч прошёл через Ловрена и оказался в ногах у колумбийца. У того появилось несколько секунд на разворот и удар. Но вместо того, чтобы вернуться в центр и помочь Ракицкому в борьбе с нападающим, хорват неторопливо бежал в их сторону, наблюдая за происходящим. Если бы Ловрен не выключился, гола можно было бы избежать.

За вторым голом «Краснодара» Деян тоже просто наблюдал. После первого удара и спасения Кержакова защитник поднял руку вверх вместо того, чтобы доиграть эпизод. Через секунду включился, но было уже поздно — явная потеря концентрации.

В других матчах также были недочёты, некоторыми из которых соперники не воспользовались из-за недостатка мастерства. Но, например, в Химках Ловрен «проспал» добивание от Кухарчука, а в Ростове привёз пенальти. Вообще с «Ростовом» и «Химками» петербуржцы допустили у своих ворот четыре ожидаемых гола — слишком много для уровня обороны чемпионов страны. Понятно, что это не вина одного Ловрена. Вот только есть ощущение, что и Ракицкий чувствует себя с ним не очень комфортно.

Хотя в этой истории могут быть и личные обиды, ведь в прошлом сезоне хорвату доверили бить штрафные, забрав это право у Ярослава. Наверняка ему сложно это принять. И в предсезонном интервью «Чемпионату» он говорил, что ему очень комфортно играть на сборах с Дмитрием Чистяковым. Вряд ли это был прямой посыл тренерскому штабу, но как деталь отметить можно. С другой стороны, не так важно желание игрока, если команда побеждает. Пока «Зенит» выигрывает. Но это в РПЛ, а ведь уровень будут оценивать по Лиге чемпионов.

Не думаю, что Семак готов использовать Чистякова в важных матчах уже сейчас. Пара Ракицкий — Ловрен останется для него основной в сезоне. И здесь два варианта: либо тренерский штаб придумает, как избегать ошибок в центре обороны, либо к зиме одного из двух защитников жутко захейтят. С Ракицким к тому же нет никакого понимания по следующему сезону: он хочет остаться, но клуб не предлагает новый контракт.

Так что ожидаем интересную осень в Питере. Хотя бы в атаке сейчас всё хорошо.