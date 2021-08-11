«Зенит» еще не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо

«Контракт еще не подписан. На сегодняшний день с нами тренируются те игроки, у которых есть контракты. А говорить о Клаудиньо можно будет после того, как что-то произойдет», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

«Сейчас нам как раз нужно оценить его (Малкома) состояние. Времени у нас достаточно для того, чтобы понять, насколько он готов функционально и насколько эмоционально он отошел от Олимпийских игр. Готовиться он будет точно, а сколько он будет играть, мы решим в ближайшее время. Домой он не ездил — прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха», — рассказал Семак.