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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» еще не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что контракт с бразильским полузащитником Клаудиньо, чей переход «сине-бело-голубые» анонсировали на прошлой неделе, пока не подписан.

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Источник: Reuters
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«Зенит» договорился о переходе форварда олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо

В субботу «Зенит» сообщил, что достиг договоренности с бразильским «Ред Булл Брагантино» о переходе Клаудиньо, который в составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем Игр в Токио.

«Контракт еще не подписан. На сегодняшний день с нами тренируются те игроки, у которых есть контракты. А говорить о Клаудиньо можно будет после того, как что-то произойдет», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Другой бразильский игрок «Зенита» Малком, также выступавший в Токио, присоединился к команде.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас нам как раз нужно оценить его (Малкома) состояние. Времени у нас достаточно для того, чтобы понять, насколько он готов функционально и насколько эмоционально он отошел от Олимпийских игр. Готовиться он будет точно, а сколько он будет играть, мы решим в ближайшее время. Домой он не ездил — прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха», — рассказал Семак.

15 августа петербуржцы в чемпионате России сыграют в Москве с «Локомотивом».

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