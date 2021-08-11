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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матчи 6 тура РПЛ сдвинули в конце августа с учетом интересов сборной России

Матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ перенесены с выходных 28—29 августа на период 25—28 августа по просьбе РФС и с учетом интересов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба лиги 11 августа.

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Источник: Спорт-Экспресс

Данное решение было принято большинством голосов клубов чемпионата России.

13 августа РПЛ планирует опубликовать точное расписание игр шестого тура после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи» и «Рубина» — обе встречи пройдут 12 августа.

«В случае выхода команд в раунд плей-офф игры “Спартак” — “Сочи” и “Краснодар” — “Рубин” будут предварительно перенесены на 1 декабря», — говорится в заявлении РПЛ.

1 сентября в Москве сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с Хорватией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022. 4 сентября россияне встретятся с Кипром (Никосия).

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