Матчи 6 тура РПЛ сдвинули в конце августа с учетом интересов сборной России
Матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ перенесены с выходных
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Матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ перенесены с выходных
Данное решение было принято большинством голосов клубов чемпионата России.
«В случае выхода команд в раунд
1 сентября в Москве сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с Хорватией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022. 4 сентября россияне встретятся с Кипром (Никосия).