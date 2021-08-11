Красная карточка вратаря «Ахмата» аннулирована. Шелия не будет дисквалифицирован

Напомним, что на 52-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (2:1) арбитр Павел Кукуян принял верное решение, наказав вратаря гостей штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева.

Дальше произошло непонятное. Видеоарбитр Игорь Панин, проведя проверку, зачем-то вмешался в действия судьи и позвал его к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.