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19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Красная карточка вратаря «Ахмата» аннулирована. Шелия не будет дисквалифицирован

Как стало известно «СЭ», удаление вратаря «Ахмата» Георгия Шелии признано ошибочным. КДК РФС не применит к нему дисквалификацию.

Ахмат
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Напомним, что на 52-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (2:1) арбитр Павел Кукуян принял верное решение, наказав вратаря гостей штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева.

Дальше произошло непонятное. Видеоарбитр Игорь Панин, проведя проверку, зачем-то вмешался в действия судьи и позвал его к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но у Игнатьева такой возможности не возникло. Перед тем как столкнуться с голкипером, он, притормозив, пробросил мяч в сторону от ворот, тот на большой скорости полетел за границу штрафной. Даже с учетом того что ворота остались пустыми, явной возможности забить гол у игрока «Рубина» не было.

Рубин
2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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