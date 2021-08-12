«Время дать сдачи». «Локомотив» представил видеоанонс матча с «Зенитом»
«Локомотив» в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Зенита», который состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 15 августа, выпустил видео, посвященное встрече с лидером.
«Локомотив» в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Зенита», который состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 15 августа, выпустил видео, посвященное встрече с лидером.
В ролике снялся защитник железнодорожников Мурило, который сжимает кулаки в раздевалке, а затем выходит на поле. Также демонстрируются кадры голов «Зенита» в ворота «Локомотива».
«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», — говорится в описании к видеоролику.
Последняя встреча команд в чемпионате России завершилась победой «Зенита», который в