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15:38 (мск), источник: Sport24

«Время дать сдачи». «Локомотив» представил видеоанонс матча с «Зенитом»

«Локомотив» в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Зенита», который состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 15 августа, выпустил видео, посвященное встрече с лидером.

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Источник: РИА "Новости"

В ролике снялся защитник железнодорожников Мурило, который сжимает кулаки в раздевалке, а затем выходит на поле. Также демонстрируются кадры голов «Зенита» в ворота «Локомотива».

«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», — говорится в описании к видеоролику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последняя встреча команд в чемпионате России завершилась победой «Зенита», который в Санкт-Петербурге разгромил «Локомотив» со счетом 6:1.

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