Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Буде-Глимт
Приштина
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рубин
Ракув
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
АЕЛ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
Трабзонспор
00
Футбол. Еврокубки
19:45
Хаммарбю
Чукарички
Футбол. Еврокубки
19:45
Жилина
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Богемианс Д
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Шленск
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Уйпешт
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Теута
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Санта-Клара
Футбол. Еврокубки
21:00
Сивасспор
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:00
Фейеноорд
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:00
Вележ
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
Пасуш де Феррейра
Футбол. Еврокубки
21:45
ХБ Торсхавн
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Витесс
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Войводина
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Сочи
Футбол. Еврокубки
22:15
Осиек
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
КуПС
34
Футбол. Кубок России
16:00
Легион Динамо
Анжи
20
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Тюмень
П 4:2
22
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
12ПСЖ представил Месси
16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новичок «Зенита» Клаудинью прибыл в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита», полузащитник Клаудинью прибыл в Санкт-Петербург.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Совместную фотографию с 24-летним бразильцем в России выложил агент Луис Фернандо Менезес Гарсия. На снимке Клаудинью держит в руках футболку «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» объявил о достижении договоренности о переходе Клаудинью из «Ред Булл Брагантино» 7 августа. Футболист является лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны по итогам 2020 года.

Читайте также
 Секс-символ ММА Ванзант пошутила по поводу перехода в прыжки в воду
Семья 14-летней олимпийской чемпионки из Китая отказалась от премии в три миллиарда рублей
«Был капитаном». Карпин прокомментировал будущее Дзюбы в сборной
«Рубин» принимает «Ракув» в Лиге конференций (онлайн-трансляция)
«Я ответственен перед людьми РФ». Главное из интервью Карпина
Карпин рассказал о возможном возвращении в сборную Акинфеева
Уход Месси — шок. Но «Барса» должна сохранить свою идентичность
Вопрос с визой Ласицкене будет решать американский экипировщик
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь