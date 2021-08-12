Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову

В него вошли Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров. Список обновляется.

Приводим текст письма полностью.

Открытое письмо президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову

Уважаемый Вагит Юсуфович!

Обращаюсь к вам как председатель международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Н. П. Старостина, чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, заслуженный мастер спорта России. Делаю это вместе с ветеранами футбольной команды «Спартак» разных поколений, хранителями ее истории и традиций, которые так же, как и я, не могут спокойно наблюдать за тем, что творится с клубом, представляющим наше общество. В следующем апреле ФК «Спартак» отметит столетие, и нам вдвойне стыдно, что юбилейный сезон начинается с грязи, от которой клуб не отмоется еще долго.

Братья Старостины, основатели «Спартака», учили нас жить по неписаному закону, который даже после неизбежных в спорте неудач формулировали так: «Все потеряно, кроме чести». Теперь футбольный клуб «Спартак», главный акционер которого — вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, с каждым годом все стремительнее теряет честь и репутацию, вызывая негодование собственных болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих.

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Обращаюсь к Вам потому, что взывать к совести самого господина Федуна ни я, ни мои товарищи по спартаковской вере больше не видим никакого смысла. И я, и мои коллеги — ветераны «Спартака» делали это много раз, но нас никто в руководстве клуба не слышит, наше мнение никому там не нужно и неинтересно. А главное, поступки Федуна говорят сами за себя. Диалог с ним невозможен. Поэтому иного шанса, как письменно и публично обратиться к Вам, больше не остается.

С конца 2003 года, когда Федун пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора. Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе «ЛУКОЙЛом» большие средства, по сути, уходили в песок — за 18 лет «Спартак» лишь один раз завоевал титул чемпиона России и еще раз выиграл Суперкубок страны.

Даже если не сравнивать с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, обладающим иным уровнем финансового и административного ресурса, то, например, столичный ЦСКА, давно уже ничем не превосходящий «Спартак» по возможностям, за эти 18 лет шесть раз выиграл золото чемпионата, шесть — Кубок России (мы его не брали с 2003 года), семь — Суперкубок России. Московский «Локомотив» с того момента — трижды чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка и двукратный — Суперкубка. То есть эффективность вложений «ЛУКОЙЛа» в «Спартак» при Федуне близка к нулю.

Но еще намного хуже спортивных результатов то, что в последнее время происходит вокруг «Спартака» за пределами футбольного поля. Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своем Телеграм-канале вываливала в общий доступ тонны грязного белья, публично сводя счеты с неугодными ей менеджерами «Спартака» и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России.

В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трех матчах начал российский чемпионат. Сам Федун не только не препятствовал созданию такой обстановки, но и в дни важнейших матчей за выход в Лигу чемпионов против «Бенфики» из Лиссабона улетел в отпуск во Францию, где вместе с госпожой Салиховой наслаждается красивой жизнью. А все люди, небезразличные к «Спартаку», в это же время расхлебывают последствия ее разрушительных действий в стиле телешоу «Дом-2».

В СМИ сообщалось, что у вас есть доля акций ФК «Спартак». С недавних пор ваш сын Юсуф входит в совет директоров клуба. Ваша компания — его титульный спонсор, и у спартаковских болельщиков, как и у обычных людей, «ЛУКОЙЛ» ассоциируется со «Спартаком». Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию!

С горечью вынужден признать, что из-за его деятельности слово «Спартак» больше не ассоциируется у людей с благородством и честью, на которых мы как спартаковцы благодаря братьям Старостиным когда-то росли. Теперь ассоциация с футбольным клубом «Спартак» только скандал. Не прекращающийся и все время принимающий новые формы. Неудивительно, что некоторое время назад спартаковские болельщики уже отказывались заправлять свои автомобили на бензоколонках «ЛУКОЙЛа». Уверен, что в сложившейся обстановке повторение таких акций не за горами. Не случайно активные болельщики «Спартака» во время недавнего матча с новичком Российской премьер-лиги «Нижним Новгородом» (кстати, во всей этой обстановке проигранного) скандировали оскорбительные, но с эмоциональной точки зрения объяснимые вещи в адрес Федуна. Если так пойдет и дальше, то вскоре это срикошетит и по «ЛУКОЙЛу», поэтому пойти на какие-то серьезные перемены на самом верху «Спартака» — в ваших же интересах.

Обращаемся к Вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в «Спартаке» порядок. Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешел точку невозврата.

Пользуясь случаем, обращаемся и к спартаковским футболистам. Какая бы обстановка ни творилась вокруг команды, ваша нынешняя игра не красит вас как личностей. Вам не должно быть дела до чьих-то взаимоотношений и скандалов. Вы должны в этой сложной ситуации поддержать своего тренера Руя Виторию, который никак не виноват в происходящем и культивирует, по моему убеждению, правильные, подходящие «Спартаку» игровые идеи. Вы играете не за Федуна или кого-то еще, а за собственную честь и за гордое имя «Спартака», как бы кто его сейчас ни позорил.