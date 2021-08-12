Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову
«СЭ» стал известен список ветеранов «Спартака», подписавших открытое письмо на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
«СЭ» стал известен список ветеранов «Спартака», подписавших открытое письмо на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
В него вошли Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров. Список обновляется.
Приводим текст письма полностью.
Открытое письмо президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову
Уважаемый Вагит Юсуфович!
Обращаюсь к вам как председатель международного
Братья Старостины, основатели «Спартака», учили нас жить по неписаному закону, который даже после неизбежных в спорте неудач формулировали так: «Все потеряно, кроме чести». Теперь футбольный клуб «Спартак», главный акционер которого —
Обращаюсь к Вам потому, что взывать к совести самого господина Федуна ни я, ни мои товарищи по спартаковской вере больше не видим никакого смысла. И я, и мои коллеги — ветераны «Спартака» делали это много раз, но нас никто в руководстве клуба не слышит, наше мнение никому там не нужно и неинтересно. А главное, поступки Федуна говорят сами за себя. Диалог с ним невозможен. Поэтому иного шанса, как письменно и публично обратиться к Вам, больше не остается.
С конца 2003 года, когда Федун пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора. Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе «ЛУКОЙЛом» большие средства, по сути, уходили в песок — за 18 лет «Спартак» лишь один раз завоевал титул чемпиона России и еще раз выиграл Суперкубок страны.
Даже если не сравнивать с «Зенитом» из
Но еще намного хуже спортивных результатов то, что в последнее время происходит вокруг «Спартака» за пределами футбольного поля. Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своем
В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трех матчах начал российский чемпионат. Сам Федун не только не препятствовал созданию такой обстановки, но и в дни важнейших матчей за выход в Лигу чемпионов против «Бенфики» из Лиссабона улетел в отпуск во Францию, где вместе с госпожой Салиховой наслаждается красивой жизнью. А все люди, небезразличные к «Спартаку», в это же время расхлебывают последствия ее разрушительных действий в стиле телешоу «Дом-2».
В СМИ сообщалось, что у вас есть доля акций ФК «Спартак». С недавних пор ваш сын Юсуф входит в совет директоров клуба. Ваша компания — его титульный спонсор, и у спартаковских болельщиков, как и у обычных людей, «ЛУКОЙЛ» ассоциируется со «Спартаком». Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию!
С горечью вынужден признать, что
Обращаемся к Вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в «Спартаке» порядок. Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешел точку невозврата.
Пользуясь случаем, обращаемся и к спартаковским футболистам. Какая бы обстановка ни творилась вокруг команды, ваша нынешняя игра не красит вас как личностей. Вам не должно быть дела до
Вагит Юсуфович, нам очень горько, что приходится писать это открытое письмо в начале сезона столетия «Спартака». Но очевидно: если Вы самым резким и жестким образом не вмешаетесь в происходящее, а оставите все на откуп Федуну, станет только хуже. Не позвольте этому произойти!