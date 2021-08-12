Жорже Жезуш: Руй Витория будет успешен в России, португальцы — лучшие тренеры в мире

«Это была не наша дуэль с Виторией, а противостояние двух команд, наша оказалась сильнее. Ничего больше там не было.



Руй Витория будет в России успешен, уверен. Он сделает всё, чтобы стать чемпионом. И это важно не только для него, но и для португальских тренеров. Пока ещё не было португальских тренеров, которые бы достигли успеха в России. Надеюсь, что у него получится. Португальцы — лучшие тренеры в мире», — цитирует Жезуша Sado Desporto.