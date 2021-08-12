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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Жорже Жезуш: Руй Витория будет успешен в России, португальцы — лучшие тренеры в мире

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о наставнике «Спартака» Руе Витории.

Спартак
БенфикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Ранее «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Спартак» со счётом 4:0 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это была не наша дуэль с Виторией, а противостояние двух команд, наша оказалась сильнее. Ничего больше там не было.

Руй Витория будет в России успешен, уверен. Он сделает всё, чтобы стать чемпионом. И это важно не только для него, но и для португальских тренеров. Пока ещё не было португальских тренеров, которые бы достигли успеха в России. Надеюсь, что у него получится. Португальцы — лучшие тренеры в мире», — цитирует Жезуша Sado Desporto.

Ранее Витория возглавлял «Бенфику». В «Спартак» он перешёл перед началом нынешнего сезона.

Бенфика
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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