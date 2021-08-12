Гендиректор «Спартака» сообщил, что Соболев продлил контракт
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что форвард Александр Соболев продлил контракт с клубом.
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что форвард Александр Соболев продлил контракт с клубом.
При этом, по словам Мележикова, финансовые условия сотрудничества улучшатся со следующего года.
«Контракт Александра Соболева со “Спартаком” продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.