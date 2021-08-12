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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Спартака» сообщил, что Соболев продлил контракт

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что форвард Александр Соболев продлил контракт с клубом.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

При этом, по словам Мележикова, финансовые условия сотрудничества улучшатся со следующего года.

«Контракт Александра Соболева со “Спартаком” продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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