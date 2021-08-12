Гендиректор «Спартака» сообщил, что Соболев продлил контракт

При этом, по словам Мележикова, финансовые условия сотрудничества улучшатся со следующего года.

«Контракт Александра Соболева со “Спартаком” продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.