Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со «Спартаком»

Напомним, Александр Соболев перешёл в «Спартак» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах нападающий провёл 42 матча и забил 19 мячей, а также отдал 8 результативных передач.



В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, пробиться в групповой этап москвичам не удалось, они по сумме двух матчей уступили в квалификации «Бенфике» со счётом 0:4.